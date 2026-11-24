INFRAESTRUCTURA BARRIAL

Con el propósito de optimizar la circulación y la seguridad de los vecinos, se están desarrollando trabajos de mantenimiento en distintas calles del barrio Las Retamas, según informaron los propios frentistas de la zona.

Detalle de los trabajos en marcha

Las tareas se despliegan a lo largo de 3000 metros lineales y contemplan la limpieza de cunetas, el entoscado y el abovedado de la calzada, sumando además piedra partida como capa de rodamiento. Estas intervenciones resultan fundamentales porque mejoran la circulación diaria en los distintos tramos intervenidos:

Calle R. Martínez entre Righetti y el fin.

Calle Visconti entre Colectora y la calle 546.

Calle Negri entre Colectora y Padre Adamo.

Calle Righetti entre R. Martínez y el fin.

Calle Padre Adamo entre Negri y el fin.

Calle 544 entre Visconti y el fin.

Calle 546 entre R. Martínez y el fin.

Un plan integral para los barrios

Estas obras se acoplan a un plan integral de mejoramiento de la infraestructura vial que se impulsa en todo el partido. De este modo, se busca consolidar calles más seguras y transitables para fortalecer la conectividad barrial.

Desde la vecindad remarcan que estas acciones transforman el acceso cotidiano y resultan clave para levantar la calidad de vida en toda la comunidad.