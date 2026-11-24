Deporte local

El sábado pasado terminó la quinta edición de la Liga Municipal de Fútbol Femenino, un campeonato que contó con la participación de 16 equipos y más de 250 deportistas que le pusieron garra a cada fecha.

El desarrollo del torneo en el Polideportivo

La competencia se armó en las categorías Promocional, Infantil y Juvenil, bajo la modalidad de Fútbol 7. Las canchas del Polideportivo Municipal fueron el escenario donde se jugaron los partidos desde el mes de abril.

Por su parte, desde el área de deportes se coordinaron más de 85 partidos disputados, asegurando la presencia de árbitros y la entrega de elementos deportivos en cada jornada para que todo salga bien.

Los clubes protagonistas

De esta edición 2026 formaron parte varios espacios deportivos de la zona:

Escuela de Fútbol El Lucero

Asociación Civil Amigos del Chalet (ACACha)

Club Juventud Unida Olivera

CEF N° 27

Escuela de Fútbol El Mirador

Club Social y Deportivo Flandria

Escuela de Fútbol San Jorge

Club Unión y Progreso de General Rodríguez

Premiación y reconocimientos

Una vez que terminaron los encuentros de la última fecha, se armó el acto de premiación. Los equipos campeones recibieron sus copas, mientras que hubo trofeos para todos los participantes y medallas para cada una de las jugadoras.

Además, se destacó la trayectoria de Patricia Lordi, arquera del equipo de la Escuela de Fútbol que se consagró en el Torneo de Primera División de la Asociación Salteña de Fútbol (ACIFO), reconociendo su gran laburo en la cancha.

Por otro lado, los organizadores remarcaron que se trató de otro año muy positivo, una propuesta que apunta a fortalecer los vínculos entre los clubes de la región.