Proteccion ciudadana

La Municipalidad informó que, en el marco del Plan Luján Alerta 24, la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Luján sigue profundizando las tareas de prevención como eje central de trabajo, desarrollando controles periódicos y sorpresivos en todo el distrito para fortalecer la seguridad vial y el orden público.

Durante la noche del sábado 21 de noviembre, entre las 22 y las 2 horas, personal de la Dirección de Tránsito, con el permanente acompañamiento de efectivos de la Policía, llevó adelante un operativo dinámico de interceptación vehicular en las localidades de Torres y Open Door.

Como resultado de los procedimientos realizados sobre conductores oriundos de Torres, Open Door y la ciudad de Luján, se labraron 16 actas de infracción, se procedió al secuestro de 12 motocicletas y un automóvil, y se retuvieron tres licencias de conducir. Las principales faltas constatadas por los inspectores incluyeron la circulación sin casco reglamentario, carencia de seguro obligatorio, falta de licencia de conducir, licencia vencida, y ausencia de chapa patente.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se recuerda y sugiere a todos los vecinos que, al momento de circular, es indispensable el uso del casco protector en motovehículos y contar con la totalidad de la documentación exigida por la ley tanto para autos como para motos: cédula verde del vehículo, licencia de conducir habilitante y vigente, comprobante de seguro y VTV al día.