Cultura y comunidad en Luján

El Municipio de Luján informó que invita a toda la comunidad a participar de la muestra de cierre de año de los Talleres Culturales Municipales, que se realizará el lunes 30 de noviembre a partir de las 17 horas en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos.

La jornada contará con muestras de distintas disciplinas para compartir con el público y apreciar el esfuerzo de todo el año.

Un año de intensa actividad cultural

El evento corona un periodo de intensa labor para los talleres municipales: en el ciclo actual se llevaron a cabo 150 talleres, 4 proyectos culturales y 13 proyectos educativos, con una participación total de 3.200 personas en los diversos puntos de Luján.

Desde las 17 horas se desarrollará una jornada repleta de propuestas donde vas a poder disfrutar de:

Danzas folklóricas y tango.

Danza contemporánea, salsa y bachata.

Teatro y escritura creativa.

Guitarra, ensamble, teclado, canto y coro.

Exposiciones y propuestas especiales

Además, habrá muestras de artes plásticas, Semilla cuentacuentos, Portal Bioescuela, Creatividad y memoria, Cerámica, Portugués, Turismo Comunitario, Diseño, Bordado, mimbrera y telar, junto a los trabajos de los alumnos de Luján Fábrica sobre boceto, morfología, cerámica y escultura.

Con la proyección de videos institucionales y dos escenarios en simultáneo, se llevará a cabo el cierre de todo lo trabajado durante el año. Desde los talleres culturales municipales se impulsa fuertemente a Luján Fábrica – Hecho en Luján, la escuela-taller municipal de Artes Sacras, Marianas e Imaginería Religiosa, enfocada en la formación en oficios, la preservación patrimonial y el impulso a emprendedores locales.

También se destacó el ciclo audiovisual «Subí que te llevo», conducido por el actor y productor Diego Mesaglio, quien recorrió la ciudad manteniendo charlas mano a mano con grandes referentes locales como el intendente Leo Boto, el actor Daniel Miglioranza, los cantantes Ernes Ambiela y Picky Lejano Oeste, y los deportistas Lucas Castromán, Laila Chain y Mirta Rodríguez.

«Este crecimiento es el resultado de una decisión del intendente Leonardo Boto de fortalecer una política pública que entiende a la cultura como un derecho y abre puertas para miles de vecinos. Seguimos ampliando el acceso a la cultura en todos los puntos de Luján y construyendo una comunidad más integrada», expresó la coordinadora de Talleres Culturales, Julieta Umezawa.