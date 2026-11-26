SEGURIDAD EN ESPACIOS DEPORTIVOS

La Municipalidad informó que, en el marco de una reunión de comisiones internas, concejales de nuestra ciudad recibieron a Serena Campos Lobos y Adrián Gatto, padres de Joaquín Stefano Gatto, en el contexto del tratamiento de un proyecto de ordenanza que propone la adhesión del Municipio a la Ley Provincial Nº 15.618, conocida como “Ley Joaquín”.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente del HCD, Federico Vanin, y el secretario legislativo, César Pacheco. También participaron los concejales Adriana Aranda, Martín Curieses, Noelia Etlis, Romina Grossi García, Joaquín Martucci, Andrea Monzón, Florencia Price y Sandra Rasentte.

El aporte de las familias

Durante el encuentro, los padres de Joaquín compartieron su experiencia y pudieron expresar inquietudes y aportes en torno a la iniciativa local del bloque Fuerza Patria, que busca fortalecer las medidas de prevención en espacios deportivos y recreativos, para evitar accidentes que puedan poner en riesgo la vida de niñas, niños y adolescentes.

Cabe recordar que, hace algunas semanas, el Concejo ya había impulsado una instancia de debate y trabajo conjunto sobre este proyecto, de la que participaron clubes, instituciones sociales y educativas y distintas áreas municipales, con el objetivo de enriquecer la propuesta y construir herramientas de prevención de manera articulada.

El origen de la norma

Joaquín Stefano Gatto tenía 12 años y falleció en enero de 2026, durante un campamento en la provincia de Neuquén, cuando un arco de fútbol que no estaba debidamente fijado al suelo cayó sobre él. Su historia impulsó la sanción de la ley provincial, que establece medidas de seguridad para arcos, aros, postes, juegos de plazas y otras estructuras deportivas y recreativas.