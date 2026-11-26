Una familia perdió todo en un incendio y necesita ayuda para empezar de nuevo
Una familia atraviesa una difícil situación luego de que un incendio afectara su vivienda durante la madrugada del miércoles, provocando pérdidas totales.
Ante lo sucedido, allegados y conocidos comenzaron una movida solidaria para reunir donaciones y dar una mano para que puedan recuperar sus cosas.
Cómo colaborar con los afectados
Necesitan principalmente ropa, calzado, elementos para el hogar y todo aquello que pueda servirles para arrancar otra vez desde cero.
Talles y formas de ayuda
Los talles de ropa y calzado solicitados son:
- Remeras talle S, pantalón 38 y zapatillas 39/40.
- Remeras talle M/L, pantalón 40 y zapatillas 40/41.
Si querés dar una mano desde el lado económico, podés transferir plata al alias ENZO.SCIOLI.2005.
También se reciben donaciones y consultas comunicándote a través de los siguientes contactos:
Patricio: 11 3686-6926 | Delfina: 2323 585958
Cada aporte, por más chico que parezca, representa un empujón enorme para esta gente que, después de tanto laburo, se quedó sin nada y necesita el acompañamiento de todos para salir adelante.