Solidaridad urgente

Una familia atraviesa una difícil situación luego de que un incendio afectara su vivienda durante la madrugada del miércoles, provocando pérdidas totales.

Ante lo sucedido, allegados y conocidos comenzaron una movida solidaria para reunir donaciones y dar una mano para que puedan recuperar sus cosas.

Cómo colaborar con los afectados

Necesitan principalmente ropa, calzado, elementos para el hogar y todo aquello que pueda servirles para arrancar otra vez desde cero.

Talles y formas de ayuda

Los talles de ropa y calzado solicitados son:

Remeras talle S, pantalón 38 y zapatillas 39/40.

Remeras talle M/L, pantalón 40 y zapatillas 40/41.

Si querés dar una mano desde el lado económico, podés transferir plata al alias ENZO.SCIOLI.2005.

También se reciben donaciones y consultas comunicándote a través de los siguientes contactos:

Patricio: 11 3686-6926 | Delfina: 2323 585958

Cada aporte, por más chico que parezca, representa un empujón enorme para esta gente que, después de tanto laburo, se quedó sin nada y necesita el acompañamiento de todos para salir adelante.