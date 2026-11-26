Cultura y Sociedad

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

Museo Municipal de Bellas Artes

Hasta el domingo 13 de diciembre inclusive, en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de Julio 863), se pueden visitar dos muestras artísticas.

En la Sala Aime se exhibe “Seres Imposibles”, de Rodrigo Higuero y Paula Ojos; y en las Salas Paladino y Casals se encuentra disponible la muestra “XLIV Salón Nacional de Pintura”, con 78 obras de artistas de distintas partes del país.

Ambas se pueden visitar de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y los sábados y domingos de 10 a 17 horas.

Jóvenes investigadores en la era digital

El jueves 26, de 18:30 a 21 horas, en el Centro Cultural Ana de Matos (Paseo Calelián 1135), se realizarán las Primeras Jornadas de Presentación de Proyectos denominados «Jóvenes Investigadores en la Era Digital», a cargo de estudiantes y docentes del Instituto San Luis Gonzaga. Para asistir, completá el formulario de inscripción haciendo clic en este enlace.

Conciertos y música en vivo

El jueves 26, a las 20, en el Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján, el Coro Municipal de Niños realizará un concierto con obras del repertorio religioso y latinoamericano, bajo la dirección de Yessica Fernández y Tomás Alonso.

Además, el jueves 26 a las 20:30, en la Biblioteca Jean Jaurés (Lavalle 758), se realizará un concierto de música de cámara con la participación del Quinteto de Cuerdas Frotadas de la UNLu, el pianista Sebastián Ortega Ciucci y el Dúo de Contrabajo y Trombón de las Orquestas Escuela de Luján.

Charlas y nuevas aperturas

El sábado 28 a las 10 de la mañana, en la Biblioteca Jean Jaures, se realizará una jornada de análisis estético y existencial sobre Leonardo Da Vinci y la búsqueda del saber, a cargo del profesor Jorge Mallearel y el Licenciado Omar Burgos.

El sábado 28 a las 19 horas se realizará la inauguración de la Plaza de los Tres Templos, un nuevo espacio público ubicado en la intersección de las calles Padre Salvaire y Bartolomé Mitre. Disfrutá de un sector de foodtrucks durante esta jornada destinada a toda la familia.

Encuentros corales y peregrinación

El sábado 28 a las 20, en la Parroquia San Luis Gonzaga (Avenida Flandes y San Luis Gonzaga, Jáuregui), se realizará una nueva edición del ciclo de encuentros corales “UNLugar para cantar”, con la participación del Coro Polifónico de la UNLu y el Coro Femenino de la UNLaM.

El domingo 29 se llevará a cabo la 31° Peregrinación Anual a Luján en Bicicleta, una tradicional manifestación de fe. Se prevé la llegada de la columna principal para las 12:30 horas.

Muestra anual de talleres culturales

El lunes 30, desde las 17 horas, en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos, se realizará la muestra de cierre de año de los Talleres Culturales Municipales. La jornada contará con muestras de danzas, teatro, música, artes plásticas, cerámica y mucho más.

Actividades aranceladas

Teatro Trinidad Guevara

El jueves 26, a las 18:30 y 20:30 horas, el estudio Osiris presenta “Nueva era”. Entradas desde $18.000.

El viernes 27 a las 20 horas se realizará la muestra del seminario municipal de teatro “Roberto Castro”. Entrada gratuita con retiro previo en boletería.

El sábado 28 a las 19 horas, Cuerpo & Alma presenta “Conexión”. Entradas desde $20.000.

El domingo 29, a las 17:30 y 20 horas, el Estudio Nadia Migale presenta “Cascanueces remix”. Platea: $30.000 | Palco: $28.000 | Pullman: $25.000.

El lunes 30 a las 18 horas, el taller municipal de teatro para personas con discapacidad presenta “Sueño de una noche de verano”. Entrada gratuita.

También el lunes a las 21 horas, el taller de teatro para adultos mayores presenta “Nuestro cafecito”. Conseguí tus entradas en la web o en la boletería ubicada en Rivadavia 1096.

Teatro Flandria

El jueves 26, a las 19 y 21 horas, en el Teatro Flandria (España 271, Jáuregui), se realizará la muestra anual del Taller de Teatro para Adolescencias. El valor de la entrada es de $3.000.