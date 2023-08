Wolff: “El que dice que esto lo cambia una sola persona, y a la fuerza, les está mintiendo”

Waldo Wolff estuvo en Luján y fue recibido por Héctor Griffini. Juntos hablaron con vecinos e hicieron hincapié en los equipos necesarios para hacer un cambio real.

En el inicio de la última semana previa a las PASO, el precandidato a diputado por el Parlasur, Waldo Wolff, visitó Luján y se reunió con el precandidato a intendente Héctor Griffini.

Ambos coincidieron en lo importante de contar con profesionales y equipos formados para gobernar. “La estrella de este proyecto es el volumen de esta boleta”, señalaron.

Además, Wolff profundizó: “Esto no es una boleta nada más, es una forma de hacer política. La Argentina no se cambia con uno solo: no hay un líder que pueda cambiar solo al país, no hay manera”.

Griffini, por su parte, destacó “la necesidad de hacer un cambio de raíz, profundo y duradero, algo que se hace trabajando juntos, no solo a base de coraje: se hace con equipos, planificación, formación y mucho laburo”.

Tras repasar la formación de los distintos integrantes de la boleta, como las del precandidato a la presidencia Horacio Rodríguez Larreta y el aspirante a la gobernación, Diego Santilli, Wolff reconoció la capacidad de quien encabeza la lista para la intendencia de Luján. “Héctor es una persona más que preparada, así lo muestra no sólo su formación y la construcción de sus equipos; sino que está rodeado de gente capaz, honesta, con vocación de diálogo, consenso y sobre todo de trabajo en equipo”.

Finalmente, tanto Wolff como Griffini se refirieron al difícil momento que vive Argentina: “Este gobierno se va dejando más inflación, menos educación y menos trabajo. Lo que viene no va a ser fácil y es algo que se puede cambiar pero tomando las medidas que sabemos que funcionan, como la política de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí hay gestión y equipos de trabajo, porque el que dice que esto lo cambia una sola persona y a la fuerza, les está mintiendo”.

