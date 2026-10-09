Vuelve la tradicional Peatonal Gastronómica

Publicado el viernes 9 de octubre de 2026

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El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Peatonal Gastronómica, que se desarrollará el lunes 12 de octubre, a partir de las 17 horas en la zona céntrica, para disfrutar del fin de semana largo en la ciudad.

La propuesta incluye más de 20 locales gastronómicos, artistas en vivo, feria de artesanos y de la economía popular, escuelas de danzas y ballets folclóricos, y diversas propuestas para disfrutar en familia y con amigos.

En esta ocasión, se presentarán:

En el Escenario 1, ubicado en Alsina al 1100 (entre Las Heras y Mitre): Mateo Cimino y Luz Villegas, a partir de las 19 horas; y Niko Mitre junto a Pablo Cacheda, a partir de las 20.30.

El Escenario 2, ubicado en San Martín al 600 (entre Alsina y M. Moreno) estará destinado a las agrupaciones folclóricas: Gerardo Viola, Luis Martínez, Gabriel Gutiérrez, Ignacio Benítez; y los ballets Hermanos Vera, Agitando Pañuelos, Volver a Empezar, Martín Fierro y Alma y Vida.

En el Escenario 3, ubicado en San Martín al 700 (entre Humberto y Alsina) se presentarán los artistas urbanos: El Meka, El Mora Real, Nahuel Villegas, Diego Victoriano, Alma Chisti, Solo Tango (Cacho Ortíz), Bailasi con Kari y Flow Crew.

Además habrá shows musicales en distintos comercios gastronómicos: La Raza del Milagro en Alsina esquina Lavalle (Pintoresco), Leo Litardo y Los Hijos de Fierro en Mitre al 700 (Ananá / Mandiyú), David Desivo y Vicky Ayale en Mitre esquina M. Moreno (Iceland), Pablo Sax en San Martín esquina Mariano Moreno (Pizza Hot), Bochi Basma y Caqui Oliva en San Martín al 600 (Galway / La Galería), Ezequiel Fernández en Alsina casi esquina Mitre (Fibonacci).

Para el mejor desarrollo de la propuesta, se volverán peatonales las calles Mitre y San Martín entre Humberto y Mariano Moreno, y Alsina entre Mitre y Lavalle.

Publicado el viernes 9 de octubre de 2026