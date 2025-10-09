Jueves 9 de octubre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 26°C
  • H: 31%
  • P: 1015
  • V: Nor Noroeste

Vuelve la Fiesta de la Pastafrola a Olivera

Evento

Habrá gastronomía, artesanía y música en vivo.



Publicado el jueves 9 de octubre de 2025

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de la 12° edición de la Fiesta de la Pastafrola, una iniciativa que combina gastronomía, artesanía y música en vivo.

La jornada se llevará a cabo el domingo 12 de octubre, a partir de las 11 horas, en el predio de la estación de ferrocarril de la localidad de Olivera.

Desde hace 12 años se disputa el premio a la mejor pastafrola. En esta ocasión,  más de 15 personas desplegarán su arte culinario para obtener el reconocimiento.

El evento contará con feria de artesanos y shows en vivo a cargo de: Sofía Crivelli, Diego Acosta Arias y sus imperiales, Cumbia Manu y CF Cumbia.

Publicado el jueves 9 de octubre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.