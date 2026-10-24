Vuelco en la Ruta 5: un automovilista resultó herido tras un accidente mano a Capital

ACCIDENTE VIAL EN LUJÁN

Un impresionante siniestro vial se registró este viernes a las 7 de la mañana en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 66, en plena traza con sentido hacia la Capital Federal.

Operativo de emergencia en la traza

Como consecuencia directa del violento impacto, una persona resultó herida y debió ser asistida en el lugar por los equipos de emergencia que acudieron rápidamente al aviso.

Ante la gravedad de la situación, en el lugar trabajaron de manera coordinada:

Personal de Corredores Viales

Dotaciones de Bomberos Voluntarios

Efectivos de la Policía Vial

Investigación en curso

Hasta el momento, no se informaron detalles oficiales sobre las circunstancias exactas que desencadenaron el hecho en esa transitada zona.

Tampoco trascendió un parte médico oficial, por lo que el estado de salud se mantiene bajo estricta reserva médica.