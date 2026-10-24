Flandria visita a Ituzaingó con la permanencia en juego

Fútbol de ascenso

Flandria visita este sábado desde las 15 a Ituzaingó, equipo que ya descendió, con el objetivo de asegurar su continuidad en la Primera B Metropolitana.

Al Canario le alcanza con sumar un punto para garantizar la permanencia por una temporada más. Con seis unidades en juego, el conjunto de Jáuregui le lleva seis puntos de ventaja a UAI Urquiza, por lo que un empate le permitirá mantener la categoría sin depender de otros resultados.

Incluso si Flandria pierde, también podrá salvarse si UAI Urquiza no consigue la victoria.

Así, el equipo de Jáuregui buscará dar el paso definitivo para continuar en la Primera B Metropolitana.