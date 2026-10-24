Un herido en un accidente sobre la Ruta Nacional 5 a la altura de Luján

Siniestro vial

Un siniestro vial se produjo este sábado cerca de las 7:00 de la mañana en el kilómetro 66 de la Ruta Nacional 5, en el carril con sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Operativo de emergencia en la ruta

Como resultado del hecho, una persona resultó herida de gravedad variable. Cuando pasés por la zona, fijate bien el estado del tránsito porque demoró varias horas en normalizarse.

Trabajo coordinado en el lugar

En el lugar del accidente trabajaron personal de Corredores Viales, Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía Vial para asistir al afectado y ordenar el tránsito. La rápida asistencia médica resultó fundamental para estabilizar a la víctima antes del traslado.