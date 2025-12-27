Vuelco en la Ruta 34: el conductor resultó herido

AHORA

Publicado el sábado 27 de diciembre de 2025

Vuelco en la Ruta 34: un conductor resultó herido y fue trasladado al Hospital de Luján

Un automóvil Renault Clio de color oscuro protagonizó un vuelco este sabado, cerca de las 15 y 30 en la Ruta 34, a pocos metros del cruce con la Ruta 6, en una zona de curva.

Según la información recabada en el lugar, el vehículo impactó contra el guardrail, lo que provocó el vuelco. Como consecuencia del siniestro, el conductor del auto resultó herido.

El hombre, oriundo de San Andrés de Giles, fue asistido y trasladado por Bomberos Voluntarios de Luján al Hospital Nuestra Señora de Luján. En el operativo también colaboraron Bomberos Voluntarios de Pilar.

En el lugar trabajaron personal policial, bomberos y Guardia Urbana, quienes permanecieron realizando tareas preventivas y de asistencia tras el traslado del herido.

Hasta el momento no se informó la identidad ni la edad del conductor, y las causas del despiste y posterior vuelco son materia de investigación.

