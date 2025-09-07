Domingo 7 de septiembre de 2025


Votación en Luján: horarios y localidades**

Publicado el domingo 7 de septiembre de 2025

Con mesas distribuidas en distintas escuelas, los vecinos pueden organizar su participación en las elecciones.

En Luján, cada escuela tiene asignada una mesa electoral con horario específico de votación, lo que permite un flujo ordenado de ciudadanos.

Es fundamental que los votantes consulten con anticipación la ubicación y el horario de su mesa, garantizando así que todos puedan ejercer su derecho a voto sin inconvenientes..

En la Historia de Instagram de Luján en Línea se encuentra un apartado donde hace Click y con el número de Documento de identidad sabrá dónde hacerlo.

