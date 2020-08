Video: Lujanense positivo de covid y un conmovedor mensaje

Lujanense positivo de Covid-19 elaboró un conmovedor mensaje narrando su historia y la buena atención que recibió durante el aislamiento.

Se trata de María Eugenia Ojeda, quien presentó síntomas compatibles con coronavirus y se aisló en Villa Maristas para no mantener contacto con familiares de riesgo.

EL MENSAJE

Cuando llegue a la clínica y me dijeron que los sintomas eran compatibles con covid 19 mi vida se desmoronó porque automáticamente pensé en mi hijo que es paciente de riesgo y mi papá que es adulto mayor que hago le dije a la doctora con lágrimas en mis ojos no puedo volver a mi casa !!!!

No cuento con el lugar para aislarme…

Si dudarlo me comento del dispositivo de Villa Maristas así junto al director de la clínica me tramitaron el ingreso …

No fue fácil llegar encontrarme sola encerrada y sin que nadie me abrace …

Pero ellos me esperaron con la comida caliente, con todo listo para que mi pasaje por aquí sea rápidos!!!!

Estela , German , Nicolás, Cristián ,Manuel hicieron mis días más llevaderos con sus mensajes , con sus miradas , con su acá estoy no estas sola…

O el tranquila ya todo va a pasar ..o simplemente la comida calentita esos días grises.

El cuidarnos arriesgando todo, el darnos un abrazo con cada mirada cada vez que recibíamos algo …

No tengo palabras para decirles todo lo que sentí estando acá adentro !!!!

No quiero olvidarme de Daniela la enfermera de la clínica también me cuido mucho…

Para toda la gente de Luján no tengas miedo de aislarte si vos frenas el virus frena !!!

Gracias totales….

Publicado el miércoles 12 de agosto de 2020