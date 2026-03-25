Vecinos de APECA llevaron al Concejo un fuerte respaldo al cierre del basural

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lEn la sesión de este miércoles del Honorable Concejo Deliberante de Luján, vecinos nucleados en la Asamblea por el Centro Ambiental -APECA- se presentaron para expresar públicamente su respaldo al cierre del basural y reclamar que se avance sin demoras en una salida urgente y definitiva para una problemática que, según plantearon, afecta desde hace décadas la salud, la vida cotidiana y la dignidad de numerosos barrios de la ciudad.

Las intervenciones compartieron un mismo hilo conductor: la necesidad de correr la discusión partidaria y asumir que el problema del basural compromete al conjunto de la comunidad. En ese sentido, Jaime Luis Linares Luque resumió el espíritu del planteo al pedir: “Dejemos de lado el tema este político y nos une la problemática como todos vecinos que somos”.

Uno de los momentos más fuertes de la jornada fue el testimonio de Agustín Correas, vecino de Match Point, quien trasladó el debate al terreno más concreto y sensible: el impacto sobre la salud y la vida familiar. Según expuso, hay mañanas en las que sus hijas no pueden salir al patio porque “el aire es irrespirable debido al humo”. También advirtió sobre la situación del ámbito educativo al señalar que el “Colegio Montessori”, al que asisten sus hijas y otros “400 chicos”, “amanece frecuentemente tapado por el humo”. En esa misma línea, remarcó que los vecinos del “Barrio San Pedro” conviven con esta realidad “hace décadas”, con consecuencias visibles en la salud de los más chicos, entre ellas “bronquitis y enfermedades respiratorias crónicas”.

Durante su intervención, también consideró “correcta la decisión del Intendente” de trasladar la basura al CEAMSE, entendiendo que ese costo económico debe ponderarse frente al costo sanitario que implica sostener la situación actual. Al mismo tiempo, sostuvo que la “solución de fondo” es el “Centro Ambiental Laudato Si”, y remarcó que cuenta con “un fallo de la Corte Suprema”.

La exposición del padre Sergio Gómez Tey aportó una mirada centrada en la gestión del problema y en la necesidad de combinar urgencia con una salida de fondo. Desde una perspectiva social, subrayó que el problema ecológico golpea con mayor dureza a los sectores más vulnerables y planteó que el Centro Ambiental representa “una solución de dignidad” para quienes “durante años trabajaron en la quema de manera precaria”. Su conclusión sintetizó con claridad el sentido de su planteo: “Reciclar la basura es un bien para todos”.

El cierre de las intervenciones estuvo a cargo de Sergio Almada, presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio San Pedro, quien puso el foco en el frente judicial y en la necesidad de una respuesta colectiva. Almada repasó el recorrido del conflicto por la justicia de Quilmes y Mercedes. Además, informó sobre la presentación de “un nuevo amparo para obligar al Gobierno Nacional a terminar el Centro Ambiental”. Pero su mensaje también apuntó a interpelar al conjunto de la sociedad lujanense: lamentó que muchos vecinos solo se involucren cuando el problema les toca de cerca y advirtió que la basura no es un problema exclusivo de “San Pedro, Ameghino, Los Juncos, Santa Marta o La Loma sino de “todo Luján” y en el mismo sentido, pidió que se fortalezca el acompañamiento y alertó sobre la situación crítica del predio actual al afirmar que el basural “no resiste más” y que “los camiones ya no pueden ingresar”.

Desde distintos enfoques, las cuatro intervenciones confluyeron en una misma idea: el cierre del basural dejó de ser solamente una consigna ambiental para convertirse en un reclamo vecinal urgente, sostenido sobre testimonios concretos, consecuencias sanitarias palpables y una demanda cada vez más firme de soluciones reales.

Publicado el miércoles 25 de marzo de 2026