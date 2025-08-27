Vecinos cuestionan a la Cooperativa Eléctrica por las tarifas altas y la falta de respuestas

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

La bronca de los usuarios de Luján contra la Cooperativa Eléctrica no se detiene. A las quejas por el alto costo del servicio se suma la falta de respuestas por parte de las autoridades de la entidad.



En las últimas semanas, distintos vecinos manifestaron su malestar no sólo por los montos de las facturas, sino también por la falta de claridad y comunicación de la conducción de la cooperativa.



En este sentido, Luján en Línea intentó comunicarse con Fabián Mendoza, responsable del área económica, y nadie nos dio respuesta a las consultas realizadas.



Mientras tanto, la comunidad sigue reclamando soluciones, pero la conducción de la Cooperativa Eléctrica de Luján parece mirar para otro lado.

*Es una vergüenza lo que cobran la luZ» dijo un vecino q Lujan en Línea. Varios se sumaron a esta opinión.

No dan respuestas sobre el aumento de la luZ todos los artículos que cobran y no dan respuestas y la falta de respuestas a los periodistas que piden explicaciones del Caso.

Publicado el miércoles 27 de agosto de 2025