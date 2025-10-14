Martes 14 de octubre de 2025
Vecino del barrio Juan XXIII reclama por zanjas tapadas

Piden solución al Municipio.



Publicado el martes 14 de octubre de 2025

Un vecino del barrio Juan XXIII se comunicó con Luján en Línea para expresar su preocupación por el estado de las zanjas en la zona. En su mensaje dirigido al intendente Leonardo Boto, señaló que sobre la calle Andrade, entre Ciudadela y Zapiola, “está todo super tapado” y pidió que se envíe personal municipal para realizar el saneamiento correspondiente.

El vecino remarcó que la acumulación de agua y residuos dificulta el escurrimiento y genera malestar entre los frentistas del sector, que vienen reclamando desde hace tiempo una solución definitiva.

Desde el barrio esperan que el Municipio intervenga en los próximos días para mejorar las condiciones de las zanjas y evitar posibles anegamientos, especialmente ante la llegada de nuevas lluvias.

