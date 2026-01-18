Vacunación Antirrábica en diferentes localidades

Publicado el domingo 18 de enero de 2026

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó a la comunidad que el calendario de la Campaña de Vacunación Antirrábica se extiende a las localidades con un cronograma diferenciado.

La primera etapa será en Open Door, siguiendo el horario 8 a 11.30 horas, con el siguiente cronograma:

Lunes 19 de enero: en la puerta de la Colonia “Domingo Cabred” (Juan de Dios Filiberto y Cabred).

Miércoles 21 de enero: en la Plaza “1 de mayo” (Corrientes y Santa fé).

Viernes 23 de enero: en el CAI del Barrio Luchetti (Gorriti entre Santa Cruz y Chubut).

En esta oportunidad, todas las mascotas que sean inmunizadas, recibirán comprimidos desparasitarios de forma gratuita.

Cabe destacar que es necesario asistir con los elementos de seguridad correspondientes para cada mascota, tales como correas, bozal en el caso de los caninos y bolsa de red o jaula de transporte para felinos.

Publicado el domingo 18 de enero de 2026