Una propuesta vuelve a encender el verano

Publicado el domingo 4 de enero de 2026

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que invita a los vecinos y vecinas a participar de una edición de “D’gustar, Festival de verano”, un evento cultural libre y gratuito que se llevará a cabo los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero a partir de las 12 horas en el Parque Ameghino.

Las tres jornadas, que combinan gastronomía y música en vivo, se desarrollarán bajo el siguiente cronograma:

Viernes 9 de enero

22 horas – Siempre Cumbia (cumbia)

Sábado 10 de enero

20 horas – Alejandro Espinosa Trío (folklore)

22 horas – La Sabrosa (cumbia)

Domingo 11 de enero

16 horas – Cultura Ancestral (folklore)

18 horas – Y dale alegría (tributo a Fito Páez)

22 horas – Los Charros

El festival D’gustar lleva un largo recorrido realizando espectáculos y ferias, donde se fusiona la cultura con la gastronomía en toda la provincia de Buenos Aires.

Publicado el domingo 4 de enero de 2026