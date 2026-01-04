Una propuesta vuelve a encender el verano
Evento
Con entrada libre y gratuita.
El Municipio de Luján informó que invita a los vecinos y vecinas a participar de una edición de “D’gustar, Festival de verano”, un evento cultural libre y gratuito que se llevará a cabo los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero a partir de las 12 horas en el Parque Ameghino.
Las tres jornadas, que combinan gastronomía y música en vivo, se desarrollarán bajo el siguiente cronograma:
Viernes 9 de enero
-
22 horas – Siempre Cumbia (cumbia)
Sábado 10 de enero
-
20 horas – Alejandro Espinosa Trío (folklore)
-
22 horas – La Sabrosa (cumbia)
Domingo 11 de enero
-
16 horas – Cultura Ancestral (folklore)
-
18 horas – Y dale alegría (tributo a Fito Páez)
-
22 horas – Los Charros
El festival D’gustar lleva un largo recorrido realizando espectáculos y ferias, donde se fusiona la cultura con la gastronomía en toda la provincia de Buenos Aires.
Publicado el domingo 4 de enero de 2026