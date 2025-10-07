Una Patrulla Municipal detuvo a una persona que estaba prófugo de la Justicia

Publicado el martes 7 de octubre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

En el marco del plan “Luján Alerta 24”, personal de las Patrullas Municipales aprehendió a un hombre con pedido de paradero activo por una causa de robo automotor del año 2024.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes, cuando un móvil que realizaba recorridas preventivas en el barrio San Jorge, dentro del bloque denominado “Los Santos”, divisó a varias personas en actitud sospechosa en la intersección de las calles Palo Borracho y Los Ceibos.

Al identificarlas y cursar los datos en el sistema de la Policía Bonaerense, se constató que uno de ellos, un masculino de 41 años, registraba un pedido de paradero vigente emitido por la Justicia.

De inmediato, el personal de la Patrulla Municipal, junto al Comando de Patrullas de Luján, procedió a su aprehensión y puesta a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mercedes.

Publicado el martes 7 de octubre de 2025