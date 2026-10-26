Tragedia en Luján: una joven murió tras una feroz pelea vecinal en el barrio El Ceibo

POLICIALES EN LUJÁN

Una mujer de 22 años y un hombre quedaron detenidos por una violenta pelea ocurrida durante la madrugada del domingo en Luján. La víctima, de 23 años, recibió una puñalada en el tórax y falleció poco después en el hospital municipal.

El origen del conflicto y la investigación

El episodio se armó en la vía pública, en la esquina de Larrea y San Martiniano, en el barrio El Ceibo, donde se desató una feroz confrontación entre vecinos por motivos que la policía todavía investiga. Tras el hecho, los efectivos de la Comisaría Luján Segunda se pusieron a labrar las actuaciones, juntando testimonios y mirando las cámaras del Centro de Monitoreo.

Aprehensiones y avance de la causa

A partir de las tareas realizadas, la policía arrestó a una sospechosa de 22 años, apuntada como la presunta autora material del ataque. Las fuentes policiales indicaron que la joven tenía marcas en el cuerpo y que en el procedimiento secuestraron el arma blanca que habrían usado en la gresca.

Por orden de la fiscalía, los investigadores también arrestaron al marido de la chica fallecida, sumándolo a la causa que tiene en vilo a todo el vecindario.

La investigación sigue su curso en los tribunales locales y los funcionarios ya definieron las acusaciones. En ese marco, la Justicia le imputó homicidio a la mujer detenida, mientras que al marido le achacaron el delito en grado de tentativa.