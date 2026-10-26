Retiraron cuatro columnas de luz frente a la Basílica de Luján

Visita papal en Luján

La Cooperativa Eléctrica de Luján informó que retiró temporalmente cuatro columnas de iluminación ubicadas frente a la Basílica Nacional para facilitar los trabajos de montaje del escenario y el altar que se van a utilizar durante la próxima visita papal.

Preparativos para el evento histórico

Las tareas de preparación van a arrancar este lunes 26 de octubre y forman parte de la organización de este importante acontecimiento religioso que convoca a toda la comunidad de la región.

Modificaciones y cuidados en la zona

Como consecuencia de estos trabajos, el exterior del templo va a contar durante un tiempo con una menor iluminación. Desde la institución solicitaron la comprensión de los vecinos ante estas modificaciones temporales.

Si querés conocer más detalles sobre los cortes programados, podés visitar la web oficial de la Cooperativa Eléctrica para estar al tanto de todo.

Por último, recordá que la seguridad es prioridad absoluta mientras duren las obras en la zona céntrica.