Flandria felicitó a Luján por el histórico ascenso

Gestos que engrandecen

El Club Social y Deportivo Flandria tuvo un gran gesto de deportividad al saludar al Club Luján por la obtención del campeonato y el salto de categoría.

Un saludo que fortalece los lazos

A través de un banner con los escudos de ambas instituciones, el Canario felicitó al Lujanero por el logro conseguido, algo que desató una enorme alegría entre sus hinchas y simpatizantes en toda la región.

Deportividad más allá de la rivalidad

Este reconocimiento entre dos clubes vecinos que comparten la pasión por el fútbol demuestra que la rivalidad queda en la cancha. Además, deja en claro que siempre hay lugar para el respeto mutuo, porque reconocer al otro engrandece el deporte.

Sin dudas, gestos como este demuestran que la pasión se vive en paz.