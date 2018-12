Una familia sufrió un devastador incendio y piden colaboración

Una familia del barrio La Palomita sufrió el incendio de su vivienda a las 23:20 horas del día miércoles. La casa está ubicada en Saenz Peña 2462 y tuvo destrucción total.

Según lo especificado por vecinos y testigos, el siniestro provocó un destrozo total de las instalaciones que utilizan para vivir. “Tienen 6 niños que van de 15 a 4 meses; el papá es albañil y no puede comprar todo lo perdido. Si alguien tiene algo que no use y lo puede donar se lo agradezco de corazón”, expresaron a Luján en Línea.

“Necesitan todo desde camas, cocina, heladera, muebles, ropa, calzados, alimentos, lo que sea viene bien. El fuego se llevó todo”, pidieron varios allegados a las víctimas.

Desde bomberos informaron que no se sabe el motivo que originó el incendio.

