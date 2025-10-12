Una alianza estratégica que fortalece la economía circular y la gestión de residuos en Luján

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Bajo el propósito de reforzar la economía circular y la tarea de los recuperadores urbanos de la cooperativa Usina Eco, CCU junto a la Municipalidad de

Luján, Unilever y Coca-Cola, realizaron una inversión clave en un Ecopunto Móvil que ayuda a resolver el desafío de la logística y el transporte de materiales recuperables en la

ciudad.

Una solución innovadora para un desafío histórico

Luján se encuentra atravesando un gran esfuerzo colectivo para mejorar la gestión de residuos en la ciudad. Si bien la articulación de todos los actores es esencial, el principal

obstáculo operativo para Usina Eco tiene que ver con la logística. El transporte de botellas, latas, cartones y papeles representa más del 60% de la inversión de la

cooperativa a la hora de retirar materiales reciclables.

En este sentido, la articulación entre CCU, el municipio y aliados estratégicos busca acercar una solución a través de la entrega de un Ecopunto Móvil que será gestionado en

conjunto por la cooperativa y la Municipalidad de Luján. Esta herramienta permitirá recolectar materiales reciclables en todos los grandes eventos de la ciudad con alta

generación de residuos; también creará oportunidades para instancias educativas y segregación en origen, recorriendo distintos barrios y resolviendo puntos críticos de

generación.

Sustentabilidad y compromiso con el futuro

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Sustentabilidad de CCU, que refuerza su compromiso con la economía circular y el desarrollo local, promoviendo el trabajo

articulado entre el sector público y privado para generar un impacto social, ambiental, económico y cultural positivo.

“Para CCU, el trabajo articulado es la forma más eficiente de generar un impacto positivo y sostenible. Con el trabajo junto al Municipio, Unilever y Coca-Cola, logramos

acercar una herramienta innovadora que ayuda al desafío logístico de Usina Eco en la recuperación de materiales. De esta manera reafirmamos nuestro compromiso con la

economía circular y con nuestro programa ReCCUpero, buscando no solo reinsertar materiales al circuito productivo, sino también fortalecer y visibilizar la gestión de los

recuperadores urbanos”, expresó Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU.

Asimismo, el Intendente de Luján, Leonardo Boto, afirmó: “Este Ecopunto Móvil es una muestra concreta de lo que significa la co-gestión: una alianza que une recursos,

saberes y compromiso para transformar la gestión de residuos en Luján. Es un paso más hacia un modelo de gobernanza ambiental que combina innovación, articulación y

sustentabilidad”.

Por su parte, Martín Brizuela, miembro del grupo fundador de la cooperativa Usina Eco, señaló: “En Luján, el desafío de los residuos tiene una magnitud inabarcable para un solo

actor. Sabemos que sin un consumidor responsable, un habitante consciente, no hay iniciativa exitosa. En UsinaEco trabajamos todos los días para despertar conciencias y, al

mismo tiempo, ofrecer una alternativa a los materiales reciclables. Un ecopunto móvil es una herramienta clave que suma para facilitar el trabajo de los consumidores y resolver

el desafío logístico. Celebramos trabajar en equipo con los amigos de CCU (ya hace 10 años!) y con el Equipo del Municipio.”

