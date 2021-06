Un probable delito contra la salud pública.

En la sesión del Concejo Deliberante N°7, de ayer, miércoles 9/6, hemos aprobado una resolución que consiste en una denuncia de lo que presuntamente es un Delito contra la salud pública.

El proyecto presentado por el Interbloque “Somos el Cambio” y que fundamenté durante el debate, denuncia el vuelco directo de residuos en el espejo de agua formado en la antigua tosquera que fue donada al municipio a fines del año pasado.

El vuelco de residuos en un espejo de agua que tiene 20/25 mts de profundidad y que está en contacto directo con la napa, es mucho más grave que la propia existencia del basural a cielo abierto.

Esto es así porque en este caso, las sustancias tóxicas que van disueltas en el agua, al no pasar por una capa de tierra no son “filtradas” (parcialmente descontaminadas) por efecto de la microbiota del suelo y la capacidad de las partículas de tierra de retener distintos iones.

La bibliografía al respecto es abundante y cita como probables sustancias algunas como, metales pesados (cadmio, cromo, plomo, níquel y Zinc), así como hidrocarburos, fenoles, plastificantes, nitratos, boratos, sulfuros, arsénico, selenio, litio, mercurio, etc. (Kjeldsen et al. 2002; Wiszniowski et al. 2006; Aziz et al. 2010)

Cabe aclarar que ante la evidencia de lo que está sucediendo (ver la fotografía que acompaña esta nota y que fue tomada el 17/4/2021) los concejales oficialistas (salvo una concejala) votaron en contra de esta resolución, tratando de impedir que la denuncia llegue a destino. Pero como se encontraban circunstancialmente en minoría, todo el frente opositor en conjunto pudo aprobar este pedido a la Policía Ecológica de la Provincia, a la Fiscalía y al Consejo Urbanístico Ambiental, para que investiguen y confirmen o no la existencia de un probable delito.

Me parece grave, que la defensa de sus compañeros políticos sea más importante que una investigación que trata de proteger a los vecinos de la ciudad contra una probable contaminación, peor que la simple existencia del basural a cielo abierto.

Es cierto que hasta aquí ninguna gestión municipal fue capaz de resolver el grave problema de la existencia del basural. También es cierto que esta gestión ha presentado un buen plan de conversión, que ojalá sea aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo y otorgue el crédito para llevarlo a cabo.

Pero lamentablemente, es cierto también, que esta gestión ha cometido un presunto delito de gravedad y cabe preguntarse: ¿Qué va a hacer el Intendente?

Hay una cadena de responsabilidades que si se confirma la existencia de un delito debería hacerse cargo de este hecho.

Publicado el jueves 10 de junio de 2021