Un nuevo CAPS fortalece la red de salud pública en el barrio Luchetti

La Municipalidad informó que, con el objetivo de ampliar la red de atención gratuita y fortalecer los servicios de cuidado para la comunidad, el Intendente Leonardo Boto junto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, inauguraron este viernes el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud, bajo el nombre de Brigadier General “Juan Manuel de Rosas” en el barrio Luchetti de la localidad de Open Door.

“Nos encontramos inaugurando el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud, que más que un CAPS, es un policlínico, es un pequeño hospital, en el barrio Luchetti. Un espacio que viene a dar respuesta a la comunidad de Open Door, para que puedan acceder a una atención médica más cercana y de calidad”, expresó Boto.

El nuevo centro se suma a los 27 CAPS existentes en todo el distrito de Luján. La ampliación del acceso a la salud pública reafirma el compromiso de la gestión municipal, a la vez que marca el avance de políticas concretas que priorizan el bienestar y la calidad de vida de las y los lujanenses.

“Con este nuevo espacio, logramos inaugurar más de 200 Centros de Atención Primaria de la Salud en toda la provincia. Nuestra prioridad es generar políticas públicas que atiendan la demanda y la necesidad de los vecinos y vecinas”, expresó el Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof.

El acto inaugural inició con el tradicional corte de cinta y una recorrida por las instalaciones junto a la viceministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Alexia Navarro, el Secretario de Salud del Municipio de Luján, Esteban Strambi y personal de la salud de nuestra ciudad.

Estuvieron presentes además, el Secretario de Obras e Infraestructura, Abel Rausch, funcionarios del Ejecutivo, directivos del Hospital Provincial Nuestra Señora de Luján, del Hospital Interzonal Especializado Neuropsiaquiátrico “Dr. Domingo Cabred”, el delegado de Open Door, representantes de la Sociedad de fomento del barrio Luchetti, personal de Salud, vecinos y vecinas de nuestra comunidad.

Sobre el CAPS Juan Manuel de Rosas de la localidad de Open Door:

Se encuentra ubicado en la intersección de Rivadavia y Gorriti, sobre una superficie estimada de 350 metros cuadrados.

La nueva infraestructura cuenta con cuatro consultorios de uso general equipados, un consultorio odontológico con sillón, mesada y bacha, consultorio ginecológico con camilla y baño privado. Además, vacunatorio, farmacia, una oficina de enfermería y espacios administrativos, áreas de depósito, office de limpieza y office de personal.

Cabe destacar que todos los consultorios cuentan con provisión de oxígeno.

También incluye sanitarios públicos, sanitarios adaptados para personas con discapacidad y sanitarios para el personal, un espacio de usos múltiples, una sala de espera y un acceso para ambulancias.

Publicado el viernes 20 de febrero de 2026