Un nuevo accidente que involucra a una moto, un tema que no se puede parar

Un accidente de tránsito se registró este martes por la tarde en la intersección de calle Insausti y la ex Ruta Nº 5, en el barrio El Trébol, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

Como consecuencia del impacto, dos masculinos que circulaban en la moto fueron trasladados por Bomberos Voluntarios al nosocomio local, antes del arribo de Guardia Urbana, por lo que en el momento no se contaba con mayores datos sobre su estado de salud.

En el lugar trabajó personal policial a bordo del móvil 27870, a cargo del oficial Ayrton Anzorena, junto al móvil 17, que realizó el corte preventivo de la calle Insausti hasta la finalización de las tareas.

Se efectuaron tests de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultados negativos en los dos casos.

El conductor del automóvil fue identificado como Joaquín Barrionuevo, mientras que el conductor de la motocicleta es Juan Rodríguez.

Finalizadas las pericias correspondientes, los vehículos fueron trasladados al destacamento de la Estación, se levantó el corte y se dio por cerrada la novedad.

Publicado el martes 30 de diciembre de 2025