Un maestro como símbolo de lucha

Carlos Fuentealba trascendió. Su nombre es el nombre de escuelas, de agrupaciones sindicales y estudiantiles, es un nombre como símbolo de lucha, esa lucha que dio junto a sus compañeros y compañeras, esa lucha que en medio de una represión le costó la vida.

El 4 de abril de 2007 el docente Carlos Fuentealba fue asesinado durante la protesta de su gremio en Neuquén. Aquél crimen conmocionó a la Argentina y tiro por la borda el sueño presidencial de Jorge Sobisch, entonces gobernador de la provincia de Neuquén. Aun hoy se sigue pidiendo justicia por los hechos ocurridos en aquel tiempo. El policía Poblete fue condenado a prisión perpetua y el ex Gobernador logro eludir la acción de la Justicia, pese a ser señalado como el responsable político del crimen.

Hoy, a trece años de su muerte, el mundo de la política, los movimientos sociales y la educación se sumaron en el recuerdo a Fuentealba. Referentes de nuestra ciudad compartieron algunas palabras en torno a aquellos hechos y la importancia de la figura del docente.

La defensa de la educación pública como bandera

La sociedad argentina está marcada a lo largo de su historia por contar con un sistema educativo público, el cual le ha permitido tener grandes logros en cuanto al desarrollo del conocimiento, las ciencias y las tecnologías.

Contamos con referentes internacionales, premios Nobel y por supuesto grandes dirigentes sindicales que se han formado en la escuela pública. Es por eso que uno de los temas centrales en la política de nuestro país muchas veces es “la educación”. Carlos Fuentealba era un férreo defensor de la escuela pública y, sobre todo, de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Es por ello que muchos espacios de enseñanza toman su nombre, tal es el caso de un bachillerato popular de nuestra ciudad, que hace más de 10 años lleva adelante una experiencia de educación popular y comunitaria en el barrio Ameghino. Diego Motto, dirigente político de nuestra ciudad y uno de los impulsores de dicha institución, aporta su mirada sobre la figura del maestro neuquino: “Era un profesor de química, alguien que estudio de grande, que le puso mucho esfuerzo (…) A mí me parece que Carlos Fuentealba reúne una serie de condiciones para tomarlo como bandera, fue alguien que gracias a un país con educación gratuita pudo estudiar”. Motto también señala el porqué del nombre “Me parece que el bachillerato lleva su nombre porque de alguna forma nos inspiró su historia”.

Por su parte Gustavo Manfredi, coordinador educativo de la organización social Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en la Colonia 20 de Abril (ex Instituto Ramayón), nos dice: “La figura de Fuentealba es una figura central para cualquier docente de estos últimos años, marco el lugar del docente comprometido, cualquier militante social se va a identificar con su figura”.

Un pedido de justicia que aún persiste

Al día de hoy se sigue exigiendo justicia para Carlos Fuentealba, continuando con el pedido concreto de juzgamiento a todos los culpables de su asesinato. En ese sentido, el ministro de Educación de la Nación, Nicolas Trotta, lo recordó a través de sus redes sociales. “Hace 13 años asesinaban a Carlos Fuentealba. Su lucha y la de tantos maestros y maestras a los que les arrebataron la vida defendiendo la escuela pública, nos ilumina cada día. Hoy no podremos marchar exigiendo justicia, pero estaremos unidos, recordando y honrando su memoria.” Griselda Krauth, docente universitaria (UNLu) y concejala por el Frente de Todos recupera su impronta: “Era un hombre que llevó como bandera la solidaridad y dignidad, desde su trabajo como obrero de la construcción hasta las aulas como maestro de física y química” En ese sentido la concejala contextualiza el conflicto sindical: “Hacía un mes que peleaban por mejoras laborales, iban a realizar una clase pública. Los rodearon, dispararon gases y balas de goma. Los docentes no olvidamos, las tizas no se manchan, por eso pedimos justicia completa para Carlos Fuentealba”

Publicado el domingo 5 de abril de 2020