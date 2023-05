Un hombre murió tras colisionar con su moto

Un hombre de unos 70 años falleció ayer domingo alrededor de las 15:30 en ruta 47 y la bajada a la autopista número 5 cercano al barrio Luna.

Como decíamos el hecho ocurrió ayer alrededor de las las 15:30 por causas que se tratan de establecer.

El hombre se desplazaba en una moto Suzuki 750 y según algunos comentarios de vecinos habría perdido el control del rodado y colisionado contra el guard rail. Quedó tendido sobre el césped de la banquina de la autopista.

Al no conocerse exactamente los motivos no se descarta que haya sido encerrado por algún vehículo será cuestión de investigación de la policía de nuestra ciudad. Hasta el momento las autoridades no identificaron o no informaron nombre apellido de la persona que falleció en ese lugar pero sería de nuestra ciudad.

Publicado el lunes 15 de mayo de 2023