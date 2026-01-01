AHORA
Un fuerte siniestro vial alteró la calma en Luján
Año nuevo.
Un siniestro vial ocurrido en la mañana de este jueves primero de añoo generó momentos de preocupación en la intersección de Ruta 7 y República Argentina.
Según la información oficial, en el lugar se hizo presente el móvil policial N° 31623, a cargo del sargento Gómez. Asimismo, un herido fue trasladado al hospital local por el Móvil 7 de Bomberos Voluntarios, a cargo de Carias.
Además, dos ocupantes de una camioneta Ford Ranger, dominio AD615KN, fueron derivados al hospital por medios particulares. Hasta el momento, se desconocen los datos personales de los involucrados.
Las circunstancias del accidente son materia de investigación.
Publicado el jueves 1 de enero de 2026