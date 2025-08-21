“Un encuentro que reafirma nuestro compromiso con Luján”

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El pasado 14 de agosto, el espacio vecinal Construyendo Porvenir llevó adelante una

cena de apoyo a la campaña en el Club Atlanta, que contó con una importante

con

vocatoria de vecinos, vecinas y colaboradores. El salón se vio colmado de

personas que se acercaron no solo a colaborar, sino también a compartir una noche

de diálogo, camaradería y compromiso con el futuro de la ciudad.



En un ambiente cálido y distendido, se compartieron reflexiones sobre los ejes

centrales de la propuesta política: transparencia en la gestión, desarrollo local y

participación ciudadana real y vinculante.

“L

a energía que se vive en cada encuentro con los vecinos nos confirma que estamos

en el camino correcto. El futuro de Luján lo construimos juntos, con honestidad y

escuchando a cada sector”, expresó Miguel Román, primer candidato a concejal.

“Queremos un Concejo Deliberante abierto, que legisle para todos y que impulse

herramientas concretas para mejorar la calidad de vida, como beneficios fiscales para

emprendedores y pymes, y la promoción de prácticas sustentables”, destacó Marcela

Manno, segunda candidata a concejal.

“D

esde el Consejo Escolar vamos a trabajar para que nuestras escuelas estén en

condiciones dignas y que los recursos se administren con responsabilidad, siempre

priorizando el bienestar de nuestros chicos”, afirmó Viviana Flosi, candidata a

consejera escolar.

Desde Construyendo Porvenir agradecieron el acompañamiento y remarcaron que la

participación de la comunidad es la base sobre la cual se construye un proyecto sólido,

transparente y comprometido con el desarrollo de Lujá

Publicado el jueves 21 de agosto de 2025