“Un encuentro que reafirma nuestro compromiso con Luján”

Política.



Publicado el jueves 21 de agosto de 2025


El pasado 14 de agosto, el espacio vecinal Construyendo Porvenir llevó adelante una
cena de apoyo a la campaña en el Club Atlanta, que contó con una importante
con

vocatoria de vecinos, vecinas y colaboradores. El salón se vio colmado de
personas que se acercaron no solo a colaborar, sino también a compartir una noche
de diálogo, camaradería y compromiso con el futuro de la ciudad.

En un ambiente cálido y distendido, se compartieron reflexiones sobre los ejes
centrales de la propuesta política: transparencia en la gestión, desarrollo local y
participación ciudadana real y vinculante.
“L

a energía que se vive en cada encuentro con los vecinos nos confirma que estamos
en el camino correcto. El futuro de Luján lo construimos juntos, con honestidad y
escuchando a cada sector”, expresó Miguel Román, primer candidato a concejal.
“Queremos un Concejo Deliberante abierto, que legisle para todos y que impulse
herramientas concretas para mejorar la calidad de vida, como beneficios fiscales para
emprendedores y pymes, y la promoción de prácticas sustentables”, destacó Marcela
Manno, segunda candidata a concejal.
“D

esde el Consejo Escolar vamos a trabajar para que nuestras escuelas estén en
condiciones dignas y que los recursos se administren con responsabilidad, siempre
priorizando el bienestar de nuestros chicos”, afirmó Viviana Flosi, candidata a
consejera escolar.
Desde Construyendo Porvenir agradecieron el acompañamiento y remarcaron que la
participación de la comunidad es la base sobre la cual se construye un proyecto sólido,
transparente y comprometido con el desarrollo de Lujá

