“Un encuentro que reafirma nuestro compromiso con Luján”
El pasado 14 de agosto, el espacio vecinal Construyendo Porvenir llevó adelante una
cena de apoyo a la campaña en el Club Atlanta, que contó con una importante
con
vocatoria de vecinos, vecinas y colaboradores. El salón se vio colmado de
personas que se acercaron no solo a colaborar, sino también a compartir una noche
de diálogo, camaradería y compromiso con el futuro de la ciudad.
En un ambiente cálido y distendido, se compartieron reflexiones sobre los ejes
centrales de la propuesta política: transparencia en la gestión, desarrollo local y
participación ciudadana real y vinculante.
“L
a energía que se vive en cada encuentro con los vecinos nos confirma que estamos
en el camino correcto. El futuro de Luján lo construimos juntos, con honestidad y
escuchando a cada sector”, expresó Miguel Román, primer candidato a concejal.
“Queremos un Concejo Deliberante abierto, que legisle para todos y que impulse
herramientas concretas para mejorar la calidad de vida, como beneficios fiscales para
emprendedores y pymes, y la promoción de prácticas sustentables”, destacó Marcela
Manno, segunda candidata a concejal.
“D
esde el Consejo Escolar vamos a trabajar para que nuestras escuelas estén en
condiciones dignas y que los recursos se administren con responsabilidad, siempre
priorizando el bienestar de nuestros chicos”, afirmó Viviana Flosi, candidata a
consejera escolar.
Desde Construyendo Porvenir agradecieron el acompañamiento y remarcaron que la
participación de la comunidad es la base sobre la cual se construye un proyecto sólido,
transparente y comprometido con el desarrollo de Lujá
Publicado el jueves 21 de agosto de 2025