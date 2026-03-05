Un encuentro que inspira futuro: Daniel Hadad en el Colegio New Zealand
Esta semana estudiantes de 5° y 6° Año del Colegio New Zealand Pacific School tuvieron un encuentro inspirador con Daniel Hadad, fundador de Infobae, referente del mundo empresarial y de los medios digitales.
La charla forma parte del programa «Future Matters», una iniciativa que integra orientación vocacional, mentoría profesional y experiencias reales en el mundo del trabajo.
El invitado compartió su recorrido profesional, sus decisiones y su mirada sobre el liderazgo y la innovación.
En un colegio que conecta a sus estudiantes con la realidad, abre horizontes y genera oportunidades. «Creemos que el futuro se diseña» indicaron las autoridades.
«EL FUTURO PERTENECE A QUIENES SE
ANIMAN A CREARLO».
Publicado el jueves 5 de marzo de 2026