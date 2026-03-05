Un encuentro que inspira futuro: Daniel Hadad en el Colegio New Zealand

Publicado el jueves 5 de marzo de 2026

Esta semana estudiantes de 5° y 6° Año del Colegio New Zealand Pacific School tuvieron un encuentro inspirador con Daniel Hadad, fundador de Infobae, referente del mundo empresarial y de los medios digitales.

La charla forma parte del programa «Future Matters», una iniciativa que integra orientación vocacional, mentoría profesional y experiencias reales en el mundo del trabajo.

El invitado compartió su recorrido profesional, sus decisiones y su mirada sobre el liderazgo y la innovación.

En un colegio que conecta a sus estudiantes con la realidad, abre horizontes y genera oportunidades. «Creemos que el futuro se diseña» indicaron las autoridades.

«EL FUTURO PERTENECE A QUIENES SE

ANIMAN A CREARLO».

En Instagram y facebook de Luján en Línea se observa un vídeo realizado por creadores de la institución.

