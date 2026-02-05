Un detenido por un asalto en el barrio Padre Varela

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Tras una exhaustiva investigación liderada por la Sub DDI Luján, se logró la detención de un hombre de 29 años vinculado a un grave hecho delictivo bajo la modalidad de «entradera» que había tenido lugar en el barrio Padre Varela.

El delito que dio origen a la investigación ocurrió el pasado 16 de noviembre, cuando un grupo de delincuentes armados irrumpió en una vivienda de la calle Río Negro en el barrio Padre Varela. Durante el robo, los malvivientes sustrajeron dinero en efectivo y teléfonos celulares para luego darse a la fuga en un automóvil Toyota Corolla.

A partir de las directivas de la UFI N° 9 y el Juzgado de Garantías N° 3, la Sub DDI local llevó a cabo tareas de campo y un minucioso análisis de cámaras de seguridad del Centro Operativo de Monitoreo de la Secretaría de Protección Ciudadana que permitieron identificar el vehículo utilizado y el domicilio de uno de los sospechosos.

Con las pruebas recolectadas, se procedió al allanamiento de una vivienda en el Barrio Villa del Parque, donde se logró la detención de un hombre de 29 años y el secuestro de dos teléfonos celulares junto al automóvil utilizado en el atraco.

La causa ha sido caratulada como «Robo Agravado en Comisión en Poblado y en Banda» y el detenido quedó a disposición de la justicia.

Publicado el jueves 5 de febrero de 2026