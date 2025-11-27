Un detenido por atropellar a un ciclista y darse a la fuga

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Luego de un siniestro vial ocurrido el pasado 9 de noviembre de 2025, en el que un ciclista resultó gravemente lesionado. La Secretaría de Protección Ciudadana, en coordinación con la Policía, avanzó en la investigación dando con el responsable del hecho.

En el incidente, la víctima de 58 años, circulaba en bicicleta por la autovía 7, kilómetro 78,5, en cercanías de la localidad de Cortínez, cuando fue colisionado por un motociclista que se dio a la fuga. Tras recibir atención médica, el ciclista fue diagnosticado con fracturas en el tórax, aunque sin riesgo de vida.

Luego del accidente, se llevó a cabo un relevamiento de cámaras de seguridad conectadas al COM (Centro Operativo de Monitoreo) y se tomaron declaraciones de testigos, lo que permitió identificar al posible autor del hecho. En consecuencia, se solicitó una orden de allanamiento que fue gestionada ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 09.

Los operativos se realizaron en la localidad de Pilar, donde se encontró al imputado de 22 años, y se secuestraron una moto marca HONDA modelo WAVE 110 cc, además de prendas de vestir y un teléfono celular. La justicia dispuso la aprehensión del sospechoso.

Intervinieron en las acciones la UFI número 9 de Luján y el Juzgado de Garantías número 2 de Mercedes.

Publicado el jueves 27 de noviembre de 2025