Un camión de gran porte cayó en una zanja en el barrio La Palomita

AHORA

Publicado el martes 23 de diciembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Un camión de gran porte cayó en una zanja durante la mañana de este martes mientras circulaba por el barrio La Palomita, en la intersección de las calles Kennedy y Ugarteche.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió mientras personal realizaba una recorrida preventiva por la zona. “Por causas que se tratan de establecer, el vehículo terminó dentro de la zanja”, señalaron.

El conductor del camión fue identificado como Clever Voisar, DNI 36.186.325. Tras el incidente, se dio aviso a la empresa propietaria del rodado para coordinar las tareas correspondientes.

En el lugar se colocó cinta de peligro a fin de señalizar la zona y evitar nuevos inconvenientes. Luego de asegurar el sector, el personal policial se retiró del lugar.

Desde la fuerza agradecieron la colaboración de los móviles 8 y 12 que intervinieron en el operativo. No hubo heridos.

Publicado el martes 23 de diciembre de 2025