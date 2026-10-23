Últimos días para inscribirse en el Primer Torneo Municipal de Truco

Publicado el viernes 23 de octubre de 2026

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El Municipio de Luján informó que extendió el plazo de inscripción para participar del Primer Torneo Municipal de Truco, que se desarrollará en diversas instituciones del distrito a partir del 31 de octubre.

La propuesta entregará importantes premios y tiene por objetivo revalorizar un juego que es parte de nuestra tradición cultural, así como poner en valor el rol de las entidades comunitarias como espacios de encuentro y recreación.

De carácter libre y gratuito, el torneo tiene una categoría única de participación para mayores de 17 años.

En su Etapa Clasificatoria, se desarrollará en las siguientes sedes: Club San Lorenzo, Club Santa Elena, Club Ferrocarril, Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios, Sociedad de Fomento Lanusse, Sociedad de Fomento San Pedro, Club Social y Deportivo de Open Door, Club Defensores de Pueblo Nuevo y Centro de Jubilados de Olivera.

Las parejas ganadoras de cada sede se encontrarán en la Gran Final, que se llevará a cabo en las instalaciones del Polideportivo Municipal

La competencia otorgará premios al primer y segundo puesto, además de reconocimientos a todas las parejas finalistas.

Para favorecer la participación, el plazo de inscripción se extenderá hasta el miércoles 28 de octubre. En este sentido, las y los interesados pueden inscribirse telefónicamente al 422189, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o presencialmente en cualquiera de las sedes participantes.

El Torneo Municipal de Truco es organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano.

Publicado el viernes 23 de octubre de 2026