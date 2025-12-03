El último gesto del «pulga» Fredes:  donó sus órganos y ya salvó seis vidas

AHORA

Santiago “Pulga” Fredes, histórico director técnico del Club Luján, falleció luego de varios días internado en el Hospital Austral de Pilar, donde estaba siendo tratado por el síndrome de Guillain-Barré.

Sus restos son velados en el velatorio de la calle 25 de Mayo y Humberto, la noticia golpeó fuerte en toda la comunidad deportiva lujanense, donde Fredes era querido, respetado y reconocido por su trabajo, su humildad y su compromiso con los chicos y jóvenes del un local.

Pero incluso en el final, el Pulga dejó una enseñanza más. Su familia confirmó que se cumplió su voluntad de ser donante de órganos, un gesto q permitió salvar la vida de seis personas que estaban en lista de espera.

“Era lo que él quería”, dijeron desde su entorno, profundamente emocionados.

Desde el Club Luján también expresaron su dolor y recordaron al Pulga como “un trabajador incansable, un tipo noble, un formador, y sobre todo una gran persona”. Las redes del club se llenaron de mensajes de despedida de ex jugadores, colegas, amigos y familias que lo conocieron.

El Pulga deja una huella imborrable, tanto en el fútbol como en la comunidad. Su último acto de amor —la donación de órganos— se convierte en el mayor legado: seis vidas que continúan gracias a él.

Publicado el miércoles 3 de diciembre de 2025