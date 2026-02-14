Martes 17 de febrero de 2026
→ Ver pronóstico

Triunfazo del Canario en su debut: Flandria arrancó con el pie derecho en la Primera B

Publicado el sábado 14 de febrero de 2026

Flandria comenzó su camino en la Primera B con una victoria que ilusiona. En el debut de la temporada, el Canario se impuso 3-1 ante Brown de Adrogué y dejó una muy buena imagen en su estreno.

Nazareno Diósquez fue la gran figura de la tarde con un doblete, mientras que Matías López completó el marcador para sellar un triunfo sólido y contundente. Así, el equipo de Jáuregui arrancó el campeonato sumando de a tres y enviando un claro mensaje: quiere ser protagonista desde el inicio.

Con efectividad en el área rival y personalidad para manejar el partido, Flandria dio el primer paso en el torneo con autoridad y alimenta la ilusión de pelear arriba

