Transitan las actividades por el Mes de las Infancias

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de los festejos que se realizarán por el Día de las Infancias. El evento central se llevará a cabo en el Parque Las Heras, el sábado 16 de agosto.

La jornada recreativa comenzará a las 14 y finalizará a las 17 horas. Estará presente el Parque RecreArte con sus diferentes propuestas. Habrá grandes inflables, actividades culturales, shows infantiles, la presencia de personajes y muchas sorpresas.

Estará presente el Lactario Itinerante del Programa Lujan en Clave de Lactancia, Espacio Amigable de Lactancia y se generará un espacio para compartir mate.

Por otra parte, este sábado 9 de agosto, de 14 a 17 horas, se inaugurará la nueva Isla de Juegos y Deportes en la Plaza del Encuentro de la localidad de Olivera (Boulogne Sur Mer y Francia). La jornada estará enmarcada en una nueva fecha del Programa RecreArte.

El domingo 10 de agosto, de 11 a 18 horas, se desarrollarán festejos por el Día de las Infancias en la localidad de Pueblo Nuevo, en el Anfiteatro de Joaquín ubicado en la Plaza del barrio El Soleado (Doctor Muñiz y Las Sophoras).

Contará con música en vivo, animación, artesanos, actividades recreativas, juegos para niños, niñas y un circo infantil. Actuará el Payaso “Pelambre”, quien presentará el “Circo Rodante”.

El Anfiteatro donde se realizará el festejo, es un espacio que rinde homenaje a Joaquín Cabrera. Sus padres, Natalia Daniele y Matías Cabrera, decidieron construir este lugar con fondos de una colecta solidaria. Joaquín era un gran amante de la cultura, y es con su voluntad que se continúa este proyecto.

Junto a la celebración se lanzará el programa “Joaquinarte”, creado por el Municipio de Luján. Se trata de una propuesta que buscará fortalecer la comunidad con actividades culturales, recreativas y educativas en el Anfiteatro, con la participación de artesanos y el apoyo de los padres de Joaquín.

Por último, el domingo 10, de 14 a 17 horas, llegará el Parque RecreArte a la Plaza 1° de Mayo de Open Door (Corrientes y Santiago del Estero). En esta oportunidad, la iniciativa estará acompañada por instituciones barriales que organizarán juegos de kermesse, chocolatada y golosinas.





