Lunes 22 de diciembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 30°C
  • H: 51%
  • P: 1007
  • V: Variable

AHORA

Trágico Accidente en la Ruta 47: Un fallecido

Choque frontal.



Publicado el lunes 22 de diciembre de 2025

Un lamentable siniestro tuvo lugar en el kilómetro de la Ruta Provincial 47, sentido Luján – Navarro donde un camión Iveco, que transportaba semirremolque con carga de material, colisionó frontalmente con una camioneta Volkswagen Saveiro. El suceso, que parece haber sido provocado por una aparente distracción del conductor del camión, resultó en la muerte del conductor de la camioneta, un hombre cuya identidad aún está en proceso de investigación.

Los primeros reportes indican que el camión, que arrastraba un semirremolque circulaba en dirección a Luján cuando, por razones que todavía se investigan, se desvió de su trayectoria y chocó de frente con la Saveiro, que viajaba en sentido contrario. El impacto fue devastador, y el vehículo de menor porte quedó completamente destrozado en la calzada.

Bomberos llegó rápidamente al lugar del siniestro. Lamentablemente, al llegar, solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor de la Saveiro, mientras que el conductor del camión, que hasta el momento no ha sido identificado, sufrió lesiones leves.

Publicado el lunes 22 de diciembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.