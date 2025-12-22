Trágico Accidente en la Ruta 47: Un fallecido

AHORA

Un lamentable siniestro tuvo lugar en el kilómetro de la Ruta Provincial 47, sentido Luján – Navarro donde un camión Iveco, que transportaba semirremolque con carga de material, colisionó frontalmente con una camioneta Volkswagen Saveiro. El suceso, que parece haber sido provocado por una aparente distracción del conductor del camión, resultó en la muerte del conductor de la camioneta, un hombre cuya identidad aún está en proceso de investigación.

Los primeros reportes indican que el camión, que arrastraba un semirremolque circulaba en dirección a Luján cuando, por razones que todavía se investigan, se desvió de su trayectoria y chocó de frente con la Saveiro, que viajaba en sentido contrario. El impacto fue devastador, y el vehículo de menor porte quedó completamente destrozado en la calzada.

Bomberos llegó rápidamente al lugar del siniestro. Lamentablemente, al llegar, solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor de la Saveiro, mientras que el conductor del camión, que hasta el momento no ha sido identificado, sufrió lesiones leves.

Publicado el lunes 22 de diciembre de 2025