Trabajadores universitarios marchan por mejores salarios y financiamiento

RECLAMO EDUCATIVO

Este jueves, desde pasadas las 11, arrancó en Luján una movilización impulsada por la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján (ATUNLu). La protesta se armó en el marco de un reclamo firme por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mejores condiciones para todo el personal del ámbito educativo.

La columna partió desde el predio de la propia universidad, siguió su recorrido por el centro de la ciudad y tuvo como destino final la histórica Basílica Nuestra Señora de Luján. Durante el trayecto, los manifestantes pasaron frente a las oficinas de la administración local para visibilizar la crisis que atraviesa el sector.

El impacto del ajuste en las universidades

Esta fuerte convocatoria reúne a docentes y nodocentes, quienes se unieron para hacerle frente a la delicada situación que atraviesan las casas de altos estudios y reclamar una recomposición salarial urgente ante la brutal caída del poder adquisitivo en sus haberes.

Los ejes centrales del reclamo gremial

Desde la ATUNLu, el gremio que nuclea a los trabajadores nodocentes, llevan adelante esta jornada de protesta con demandas muy concretas. Si querés entender bien la situación, fijate en los puntos principales que exige el sector:

Una recomposición salarial acorde a la inflación.

Mayor presupuesto para el normal funcionamiento institucional.

El cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

La defensa de la educación pública

Más allá de lo estrictamente salarial, la movilización también busca poner en agenda la importancia de sostener el sistema educativo estatal y garantizar el futuro de las instituciones nacionales. Al fin y al cabo, se trata de defender los derechos laborales de quienes sostienen la universidad todos los días, y vos bien sabés que la educación no se negocia.