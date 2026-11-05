Realizan una instalación artística en el marco de la visita del papa

Cultura y comunidad en Luján

En el marco de la esperada visita del papa León XIV a Luján, se preparó la instalación artística participativa “Tu es Petrus”, a cargo del artista Gustavo Navone, que ya se puede visitar en la intersección de las calles Lavalle y 9 de Julio.

Una creación colectiva en el espacio público

La propuesta del artista invita a vecinos y vecinas a formar parte de una creación conjunta: una vestimenta papal confeccionada enteramente con palabras. Cada participante tiene la posibilidad de escribir un mensaje, un deseo o una oración, que luego se pliega e incorpora a la estructura principal. De esta manera, con el aporte de cada persona, se va completando la emblemática pieza.

El sentido de la obra

La importancia de la intervención radica en proponer un gesto compartido de unión mientras se aguarda la llegada del Sumo Pontífice. Desde este miércoles, la obra permanece en la vía pública para que cualquier persona pueda acercarse y sumar sus mensajes propios a esta gran movida comunitaria.

Aunque desde distintos sectores se impulsa la participación ciudadana, la movida refleja el fervor popular que se vive en la ciudad. Una experiencia artística única que anticipa un acontecimiento histórico para toda la comunidad.