Realizaron un torneo de vóley a beneficio del ajedrecista Agustín Ávila

Solidaridad local

La Municipalidad informó que, con la participación de más de 15 equipos de Luján y la región, este sábado, en el gimnasio cubierto del Club Defensores de Pueblo Nuevo, se realizó el Torneo de Voley Solidario “Todos por Agus”, a beneficio del ajedrecista lujanense Agustín Ávila.

El objetivo de la jornada fue recaudar fondos para que Ávila, campeón argentino absoluto Sub-15 de las Olimpíadas de Ajedrez 2026, pueda representar al país en el XXII Festival Sudamericano de Ajedrez de la Juventud, que se disputará en Santiago de Chile del 2 al 9 de diciembre.

Del torneo participaron equipos de Luján, Moreno, Exaltación de la Cruz, Escobar, San Martín, Morón, Merlo y Mercedes, en las categorías Masculino, Femenino y Mixto.

Asimismo, Agustín Ávila disputó 16 partidas simultáneas de ajedrez con aficionados al deporte, logrando salir victorioso en todos los desafíos.

La jornada también incluyó servicio de cantina y sorteos, además de trofeos para los primeros y segundos puestos de cada categoría, y medallas para todos los equipos participantes.

“Fue una actividad que reunió a dos deportes bajo una causa solidaria, que es acompañar el crecimiento de Agustín Ávila y colaborar para que pueda competir en el Sudamericano de Ajedrez. Este tipo de iniciativas ponen en valor la función social de los clubes y demuestran que el deporte es una herramienta de integración social y desarrollo comunitario. Agradecemos a las instituciones y equipos que se sumaron de forma desinteresada y a todos los que se acercaron a compartir la jornada”, valoró el Director de Bienestar Comunitario, Juan Manuel Puente.

También acompañaron la actividad el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, el Presidente del Club Colón, Humberto Álvarez, y la Presidenta del Club Defensores de Pueblo Nuevo, Romina Eliseiry.

El Torneo de Vóley Solidario fue organizado por el Municipio de Luján, en conjunto con el Club Defensores de Pueblo Nuevo y el Club Colón.