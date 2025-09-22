Trabajadores de Cerámica Cortines reclaman el pago completo de sus indemnizaciones

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

En la localidad de Cortines, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Luján, un conflicto laboral mantiene en vilo a más de un centenar de familias. La empresa Cerámica Cortines, despidió en los últimos meses a 130 trabajadores, entre junio y septiembre.



Los empleados cesanteados denuncian que la firma pretende abonar solo el 50% de las indemnizaciones correspondientes, mientras que ellos exigen el pago íntegro del 100% como establece la legislación laboral vigente.



“Nos quieren pagar la mitad, pero nosotros reclamamos lo que nos corresponde”, expresaron los trabajadores, que ya comenzaron a organizar acciones para visibilizar el conflicto.



El reclamo pone sobre la mesa no solo la situación de los despedidos, sino también la delicada realidad que atraviesa el sector ceramista en la región, con plantas que reducen personal y una creciente preocupación por el futuro laboral en la zona.



Por el momento, no hubo declaraciones oficiales de la empresa. En tanto, los ex empleados insisten en que continuarán con las gestiones legales y gremiales para garantizar el cobro de la totalidad de sus indemnizaciones.





Publicado el lunes 22 de septiembre de 2025