Trabajadores de Cerámica Cortines: “Es preocupante la situación”

Este lunes en el Concejo Deliberante de Luján y en el marco de la novena sesión ordinaria, trabajadores de la empresa Cerámica Cortines estuvieron presentas para expresar su preocupación por la caída en las ventas, paralización de la producción y suspensiones masivas.

En primer término, el trabajador Matias Cardoso expresó que “si bien la situación es de público conocimiento queríamos expresar nuestra preocupación por la baja de la venta, abrieron las importaciones y eso nos está matando como a otros sectores de otras industrias. Es preocupante la situación y queríamos ser escuchados para poder salir adelante y cuidar el laburo de 320 familias que somos los que trabajamos acá”. Por su parte, Gastón Servino puntualizó que “es una empresa familiar que hace 50 años que está funcionando, en estos últimos tiempos venimos sufriendo suspensiones y no podemos trabajar ya que la venta ha bajado drásticamente”.

Luego, el Concejal Joaquín Martucci expresó que “en este sentido y tal cual lo explicaban los trabajadores que vienen afrontando una situación muy adversa por la apertura indiscriminada de importaciones y sabiendo del reclamo, hemos preparado un proyecto de resolución para que pueda ser tratado en esta sesión” y explicó que “tiene que haber una voluntad política para sostener la industria nacional y esa industria no puede quedar acorralada, sin industria nacional no hay soberanía posible, no hay trabajo, no hay futuro”.

A su vez, la Concejal Romina Grossi expresó que “hay que decirlo con las palabras que vivimos día a día, esta inestabilidad económica es por el gobierno de Javier Milei, las importaciones se abrieron y la producción nacional está quedando fuera de toda esfera”. Además, el concejal Federico Guibaud aseguró que “creemos en la producción nacional y en un trabajo digno”.

En la resolución aprobada por unanimidad se expresa que “el Honorable Concejo Deliberante acompaña a los trabajadores de Cerámica Cortines, en virtud de lo expresado por ellos en relación con su situación laboral y de la empresa” y por otra parte “insta al Gobierno Nacional a que convoque una mesa de diálogo sectorial urgente, con el objetivo de definir un plan de recuperación y fortalecimiento para la industria ceramista nacional”.

Publicado el lunes 23 de junio de 2025