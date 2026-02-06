Trabajadoras y trabajadores volantean contra la reforma laboral

Publicado el viernes 6 de febrero de 2026

Trabajadoras y trabajadores agrupados en diferentes sindicatos se expresaron este viernes 6 contra la “reforma laboral” que pretende imponer el gobierno. En el centro de Luján, informaron a los vecinos respecto de las consecuencias negativas del proyecto oficial.

En el inicio de la actividad de visibilización, las y los participantes destacaron la importancia de la unidad de las organizaciones en la lucha contra la quita de derechos. Enfatizaron en señalar al esfuerzo conjunto como el único camino para frenar al gobierno.

Luego, las y los militantes sindicales distribuyeron volantes entre los transeúntes, a quienes señalaron la necesidad de frenar la iniciativa anti obrera. Encontraron una buena recepción de parte de vecinas y vecinos, muchos de los cuales les contaron las dificultades económicas que atraviesan.

La manifestación pública, que se replicó en el ingreso del Parque Industrial de General Rodríguez, fue organizada de modo conjunto por la CGT Regional Luján – Rodríguez; la CTA de los Trabajadores Luján; y el MTE – UTEP.

