Tour de Ateliers: una noche para conocer el trabajo de artistas locales
Gratuito
Sábado 20.
El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar del Tour de Ateliers, un recorrido libre y gratuito por los talleres de artistas locales que se realizará el sábado 20 de diciembre de 19 a 00 horas.
«Nos alegra poder acompañar esta propuesta única para conocer los talleres de las y los grandes artistas de nuestra ciudad y dialogar con cada uno de ellos. Será una noche para hacer un recorrido por diferentes ateliers de Luján, admirando sus producciones y las de sus estudiantes en diversas disciplinas como el grabado, pintura, dibujo, cerámica y mosaiquismo”, señaló el Director de Culturas Federico Aime.
Este evento, que busca descubrir los procesos creativos de la ciudad de Luján desde adentro, se desarrollará en los siguientes puntos:
Casa Miglioranza (Colón 773) presentará una exposición de Lili Gonzalez, y de estudiantes de los talleres de cerámica, con Mariana Della Vedova; de mosaiquismo, con Cristina Fubs; y de dibujo y pintura con Leticia Miglioranza. Instagram: @migliorananza.art
En el Teatro WalGon (Mariano Moreno 954) expondrán Walter Gonçalves y Juan Carlos Brambiya. Instagram: @teatrowalgon
También se podrá visitar Yerta (Lavalle 754), el espacio de Arte de Juan Pablo Diz y Julia Rueda. Instagram: @meyidiz @juliarueda_
En Atelier Navone (9 de julio 1074), se podrán ver los trabajos del artista Gustavo Navone. Instagram: @navonepintoarq
En Ojos Taller (Mitre 2101) habrá una exposición de Paula Ojos. Instagram:@ojos.taller
Asimismo, en Espacio Dominga (Güemes 1514) se mostrarán trabajos del taller de cerámica de Pola López y del taller de pintura de Mónica Guzmán. Instagram: @espacio.dominga.ok
En Arte Hueso (Balleto 1152), el Atelier de Hueso Ricciardulli, se podrá visitar la muestra llamada “Inutilidad de los mapas” junto a una exposición de los alumnos del taller. Instagram: @hueso_ricciardulli
Finalmente, en Casa Taller Nanda Jara (La paz 3419), se desarrollará una expo de Fernanda Jara y Andrea Ramos junto a obras de sus estudiantes del taller de cerámica y grabado. Instagram: @nanda_jara
De esta forma, se suma una propuesta donde vecinos y vecinas de Luján podrán conocer cara a cara a los artistas locales y sus producciones, en su espacio de trabajo personal.
Publicado el miércoles 17 de diciembre de 2025